Тиллерсон перед встречей с Лавровым выразил надежду на «откровенный диалог»

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на «открытый и откровенный диалог» перед своей встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, которая проходит на фоне напряжения американо-российских отношений из-за войны в Сирии.

Перед встречей 12 апреля в столице России Москве Тиллерсон заявил, что рассчитывает на «очень открытый, откровенный обмен мнениями, чтобы лучше определить американо-российские отношения в будущем».

Признавая резкие разногласия с Россией, Тиллерсон сказал, что Соединенные Штаты хотят определить общие интересы и рассмотреть перспективы уменьшения разногласий.

Он заявил, что линии связи всегда будут открытыми.

Лавров, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты не должны предлагать России ложный, по его словам, выбор: быть вместе с США или против них.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не должны больше осуществлять ракетных ударов, таких, как совершеный 7 апреля по сирийским авиабазам.

Госсекретарь США прилетел в Москву 11 апреля из итальянского города Лукка, где главы МИД стран «Группы семи» обсуждали, в том числе, пути воздействия на Россию с тем, чтобы изменить ее отношение к президенту Сирии Башару Асаду. Тиллерсон заявил, что поддержка Дамаска не соответствует стратегическим интересам Москвы.

Именно на режим Башара Асада Соединенные Штаты и другие западные страны возлагают вину за применение химического оружия против мирного населения в провинции Идлиб 4 апреля. В ответ – 7 апреля – США нанесли ракетный удар по базе сирийских ВВС, с которой, как считает Вашингтон, был осуществлен авиарейд с применением отравляющих веществ.

На переговорах в Москве, как ожидается, кроме Сирии, речь пойдет и о ситуации в Украине.