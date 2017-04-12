Импортозамещение в России: Шойгу обещает «нетрадиционные виды оружия»

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии оборонного ведомства, посвященной рассмотрению проекта «Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы», объявил, что планы по оснащению российских войск проходят в условиях импортозамещения и анонсировал разработку «нетрадиционных видов оружия».

Как сообщает 12 апреля пресс-служба российского военного ведомства, Шойгу пояснил, что планируемые мероприятия «позволят оснастить армию и флот современными образцами вооружения и военной техники, дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых и нетрадиционных видов оружия».

«Важно учитывать, что намеченные планы будут осуществляться в условиях импортозамещения, развития отечественной электронной компонентной базы, реализации контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также синхронизации сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения», – сказал российский министр обороны.

Ранее Шойгу анонсировал оснащение группировок российских войск в Крыму и в Арктике.

Украинская разведка сообщает о продолжающейся милитаризации аннексированного Крыма. Россия и дальше завозит на полуостров военную технику и личный состав своих Вооруженных сил.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».