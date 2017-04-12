Крымский завод «Новый Свет» избежал международных санкций – Лиев

«Национализированный» в аннексированном Крыму завод шампанских вин «Новый Свет» не находится в списке международных санкций и может быть продан. Об этом 12 апреля в комментарии Крым.Реалии сообщил экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

«Сегодня в мире существует два «Новых Света». Один – это украинский, который перерегистрировался на материке. Этот «Новый Свет» находится в списке санкций. Вместе с этим, крымский завод «Новый Свет» зарегистрирован как российское юридическое лицо и не находится под санкциями. Эта работа (по внесению крымского завода в список санкций – КР) должна была быть проработана Министерством аграрной политики и Министерством иностранных дел Украины. Наша правозащитная группа трижды обращались в Минагрополитики по этому поводу», – пояснил Лиев.

Он добавил, что подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов выставляет на продажу крымский завод, «не стесняясь».

«Сегодня дошло до того, что Аксенов, не стесняясь заявляет, что заводом заинтересовались некоторые инвесторы. Еще и иностранные. Они придут к Аксенову и спросят: «А не под санкциями ли этот завод?» Аксенов покажет им перечень заводов, которые под санкциями, и скажет: «Найдите, где здесь «Новый Свет», – добавил Лиев.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий от Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Министерства иностранных дел Украины.

11 апреля, назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов объявил о намерении выставить на продажу «национализированный» завод шампанских вин «Новый Свет». По его словам, официально торги должны начаться летом.