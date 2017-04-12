Капитана украинского рыболовного судна «Рыбак Херсона», которое в начале апреля задержали российские пограничники, признали потерпевшим. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, которая осуществляет процессуальное руководство по данному делу.

«Следователями получено копии «документов» за якобы нарушение пересечения границы России, составленные незаконно созданными органами... Процесс оформления указанных документов продолжался более 7 часов, что помешало экипажу сейнера «Рыбак Херсона» осуществлять правомерный промысел и поиск живых и водных ресурсов в течение указанного времени», – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что судно было задержано на временно оккупированной территории исключительной (морской) экономической зоны Украины вдоль побережья аннексированного Крыма.

«Указанные действия оккупационных властей в отношении капитана судна и его экипажа являются незаконными и грубо нарушают нормы международного права», – добавили в прокуратуре АРК.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму 6 апреля сообщили о задержании «за нарушение государственной границы» украинского рыболовного судна «Рыбак Херсона». По информации российской стороны, капитана сейнера привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 60 тысяч рублей (29 тысяч гривен, более одной тысячи долларов).

Следственный отдел Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

