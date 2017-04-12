На админгранице с аннексированном Крымом и на территории Арабатской стрелки действуют специальные режимные ограничения по передвижению и ведению какой-либо деятельности. Об этом в преддверии Пасхальных праздников сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«Пребывание, передвижение лиц, в том числе ведение любой деятельности на этой территории, осуществляется исключительно по спискам, заранее предоставленным в соответствующие правоохранительные органы не позднее чем за 10 суток до ориентировочной даты прибытия лиц или начала ведения деятельности. После согласования списков с правоохранительными структурами и при наличии документов, удостоверяющих личность, такие лица в установленном порядке пропускаются на указанную территорию», – отметили в ведомстве.

В Госпогранслужбе также напомнили, что все граждане Украины, пребывающие в пограничных районах, должны иметь удостоверяющие их личность документы, а иностранные граждане – также и документы, подтверждающие законность их пребывания на территории страны.

Кроме того, водители по требованию пограничников должны останавливать транспортные средства, предоставлять для проверки документы, удостоверяющие личность водителя и пассажиров, и регистрационный документ на автомобиль, а также предоставлять возможность осмотреть транспортное средство.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».