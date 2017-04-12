Украинские общественники считают «дискриминационным» для крымчан законопроект о высшем образовании

В ряде украинских общественных организаций считают дискриминационным законопроект № 6116, который предлагает внести изменения в Закон Украины «О высшем образовании». Он ущемляет права крымских абитуриентов, которые планируют поступать в университеты на территории материковой Украины, пояснил в комментарии Крым.Реалии один из активистов, координатор движения «Евромайдан – Крым» Сергей Мокренюк.

«Вся эта система, которая есть сегодня – она дискриминационная, по большому счету, очень непросто крымскому ребенку поступить в высшее учебное заведение материковой Украины. На сегодняшний день для крымчан существуют квоты для поступления в университет, они рассчитаны на тысячу человек. Откуда взяли эти цифры? Почему не полторы тысячи, почему не меньше или больше?», – сказал Мокренюк.

По его словам, авторы проекта закона инициируют отмену 12 высших образовательных центров на территории Украины и предлагают оставить только подобные центры в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

«На сегодняшний день существует 12 высших образовательных центров – это специальные организации, которые созданы для того, чтобы дети из оккупированных территорий имели возможность через них получать документы, и поступить в определенные ВУЗы в Украине. Они предлагают де-факто отменить и оставить в четырех областях. И это нельзя будет сделать в другой области», – пояснил общественник.

Мокренюк рассказал, что обращение отправили в несколько инстанций и ведомств, которые занимаются образованием.

14 февраля народные депутаты Украины от Херсонской области подготовили законопроект, согласно которому абитуриенты из Крыма смогут получить квоту на вступление в херсонские вузы без прохождения внешнего независимого оценивания.

В 2016 году абитуриенты из аннексированного Крыма получили новые возможности для поступления в ВУЗы на материковой Украине. Вместо сдачи тестов жителям полуострова предложили аттестоваться на базе образовательных центров «Крым – Украина», которые действуют в 12 ВУЗах. Пункты работают в Киеве и областных центрах: Львове, Днепре, Запорожье, Харькове, Херсоне и Николаеве.

По новой программе, даже те крымчане, которые не учились дистанционно или на экстернате, могут поступить в украинские ВУЗы по упрощенной процедуре. Для поступления сдача Внешнего независимого оценивания не обязательна.