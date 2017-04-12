Глава Ялты посадил на набережной пальму, которую привезли из Италии

Глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко посадил на пальмовой аллее городской набережной свое персональное дерево. Пальму он заказал в Италии на собственные средства.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в посадке также приняла участие подконтрольная Москве главный архитектор Крыма Анна Царева.

Ростенко во время посадки заявил, что, вопреки слухам, ни одна пальма во дворах Ялты для аллеи на набережной выкопана не была. По его словам, все деревья, которые появились на набережной и образовали на месте снесенного торгового комплекса «Еда» аллею, подарили городу предприниматели.

Как сообщается, помогали высаживать пальму работники «Зеленстроя» и заместители Ростенко.

«Кто будет помогать в посадке пальмы, тот будет иметь право на бананы с нее», – сказал глава Ялты.

Кроме посаженных пальм, Андрей Ростенко продемонстрировал гранитную плитку, которой замостят место на набережной, на котором стоял комплекс «Еда». По его словам, работы постараются закончить к 1 июня 2017 года. Ростенко заверил, что «плитка приобретена за счет инвестора, бюджетные средства на нее и на работы по ее укладке расходоваться не будут».

Ранее Андрей Ростенко предполагал, что на месте демонтированного по решению российского суда комплекса «Еда» на набережной Ялты могут появиться павильоны по продаже воды и кофе.

В сентябре подконтрольный Кремлю Арбитражный суд Крыма вынес решение о сносе двухэтажного комплекса «Еда» на ялтинской набережной. Застройщиком является Первый Украинский Международный Банк, владелец которого – украинский олигарх Ринат Ахметов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».