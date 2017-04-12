Радио Крым.Реалии. Ультиматум Тиллерсона и Крым. Что Белый дом предложит Кремлю?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. Что обсуждали главы внешнеполитических ведомств в российской столице? С каким посылом приехал госсекретарь США? Может ли Белый дом предложить Кремлю сделку по Сирии в обмен на признание российского статуса Крыма

Гости эфира – политолог, директор международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива» Питер Залмаев и украинский политолог Тарас Березовец. Ведущий – Александр Янковский.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.