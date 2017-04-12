Навальный собирает новые протесты в России

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников по всей стране 12 июня – в День России – снова выйти на антикоррупционные акции протеста.

По словам политика, власти России так и не ответили на сведения о возможной причастности к коррупции председателя правительства Дмитрия Медведева.

Фонд борьбы с коррупцией Навального в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости Медведева. 26 марта в десятках городов России прошли акции протеста. По всей стране задержали около полутора тысяч человек. Сам Навальный был арестован на 15 суток.

Дмитрий Медведев впервые прокомментировал расследование ФБК 4 апреля. Он назвал его «чепухой и бумажками», однако не объяснил происхождение элитной недвижимости в России и за рубежом, которой, вероятно, он обладает. Госдума России отказалась проводить парламентское расследование в связи с возможной причастностью премьер-министра к коррупции.

В Министерстве внутренних дел России ранее заявили о намерении действовать «еще жестче» во время протестных акций и применять к участникам митингов «весь имеющийся арсенал» сил и спецсредств.