В России анонсировали строительство стационарного цирка в Севастополе

Российская компания Росгосцирк рассматривает возможность строительства стационарного цирка в Севастополе, сообщают 12 апреля российские СМИ.

Генеральный директор компании Дмитрий Иванов утверждает, что накануне «получил письмо с готовностью рассмотреть возможность строительства стационарного цирка» от главы подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова, сообщает ТАСС.

«Считаю, что в Крыму должен быть стационарный цирк, в Севастополе. Площадка под строительство уже существует, она отведена», – добавил Иванов.

Росгосцирк объединяет 42 стационарных цирка в разных регионах соседней России. В компании работают около 6 тысяч сотрудников, из них почти 3 тысяч – артисты, сообщает информагентство.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».