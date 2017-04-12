Никитский ботсад планирует выращивать на севере Крыма эфиромасличные культуры – директор

В Никитском ботаническом саду планируют выращивать на севере Крыма технические культуры, которые будут служить для производства эфирных масел. Об этом журналистам сообщил директор сада Юрий Плугатарь после церемонии открытия традиционного 10-го Парада тюльпанов.

«Там (в Джанкойском районе – КР) предполагается выращивать технические, эфиромасличные культуры, которые будут служить для производства эфирных масел. Кроме того, там будут созданы новые сады, планируется посадка персиков сорта «Посол мира», – рассказал Плугатарь.

Проблему с орошением этих насаждений планируют решить за счет трех артезианских скважин, которые «будут запущены в эксплуатацию в этом году».

По словам Плугатаря, из 537 гектаров Джанкойского отделения, которые переданы ботсаду из бывшего степного отделения Института винограда и вина «Магарач» в 2015 году, 300 гектаров уже распаханы и по ним оформляются юридические документы.

Ранее он сообщал, что в Никитском ботаническом саду построили лабораторию по генной инженерии.

Перед этим сообщалось, что Никитский ботсад работает в области биотехнологии уже 40 лет. Проблемой сохранения биологического разнообразия и биоинженерией занимаются все ведущие страны мира. Но массовое внедрение биоинженерии станет возможным только после принятия в соседней России закона о выращивании генномодифицированных растений.