Российское агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и ООО «Стройгазмонтаж» заключили контракт на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщают в среду 12 апреля российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта России.

«Контракт заключен во исполнение распоряжения правительства России от 26 января 2017 года, которым СГМ определен единственным исполнителем работ по этому проекту», – говорится в сообщении российского министерства.

Российский «Интерфакс» информирует, что цена контракта составляет 16,9 млрд руб (около 7,8 млрд грн) и не может быть превышена.

«Расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению в установленном законодательством России порядке», – отметили в российском министерстве.

Управление строительством железнодорожных подходов в Крыму будет вести департамент строительства моста через Керченский пролив «Стройгазмонтажа». Сообщается, что предприятие готово «незамедлительно приступить к строительно-монтажным работам на объекте».

Строительство предполагает прокладку по территории Крыма 18-километровой ветки, которая примкнет к участку железной дороги Керчь-Джанкой. Линия будет двухпутной, неэлектрифицированной, с возможностью электрификации в будущем. Помимо самих путей будут построены специальные эксплуатационные строения, проложен тоннель, реконструирована станция Багерово, оборудован парк станции Керчь-Южная, а также организованы базы дислокации пожарных и восстановительных поездов. Начало временной эксплуатации железнодорожной ветки намечено на 1 августа 2019 года, завершение работ и сдача объекта в постоянную эксплуатацию на 1 декабря 2019 года.

В апреле 2017 года стало известно, что в России утвердили смету строительства железной дороги на Кубани, которая пойдет к Керченскому мосту. По информации министерства транспорта России, строительство железной дороги в районе станицы Тамань, будет стоить 49,1 млрд рублей (около 23 миллиардов гривен).

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.