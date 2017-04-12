Документальный фильм «Jamala.UA» выйдет в национальный прокат 13 апреля

Довженко-Центр в четверг, 13 апреля, выпустит в национальный прокат музыкальный документальный фильм режиссера Анны Акулевич «Jamala.UA». Фильм можно будет увидеть в 30 кинотеатрах 13 городов Украины, сообщает пресс-служба центра.

«В фильме нет «приемов-раздражителей» для зрительского восприятия: нецензурных слов от звезды, скандалов на камеру и разбитых предметов. Просто в Джамале этого нет. Есть уникальный магнетизм личности, почувствовать который я с удовольствием приглашаю каждого!» – цитирует режиссера Акулевич пресс-служба.

Как сообщается, фильм «Jamala.UА» «поднимает завесу над привычным сценическим и телевизионным образом певицы».

Вечером 6 апреля в Киеве прошла презентация фильма «Jamala.UА». Со сцены звучала музыка коллектива «Йо-Гурт», мастера джазовой импровизации Усеина Бекирова, среди гостей был министр культуры Украины Евгений Нищук.

19 марта Джамале вручили премию «Гордость страны» от журнала Viva.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.