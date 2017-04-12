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Новости

В России одобрили поправки, позволяющие депортированным из Крымской АССР получить преференции для вида на жительство

Совет федерации Федерального собрания России одобрил поправки, которые позволят депортированным из Крымской АССР получить преференции при получении вида на жительство в России. Об этом 12 апреля сообщается на сайте ведомства.

«СФ одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что закон касается родственников по прямой восходящей линии, усыновителей или супруга, которые были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

В январе 2017 года Всемирный Конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом.

Обращение было разослано властям около 300 стран Европы, Америки, Латинской Америки, Африки и государств-членов Организации наций и народов, не имеющих представительства при ООН.

12 ноября 2015 года Украина признала Депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, о чем также упоминается в обращении.

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