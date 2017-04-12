В Севастополе более половины молодых людей собираются покинуть город – опрос

В Севастополе больше половины старшеклассников и студентов собираются навсегда уехать из города. При этом 66% из тех, кто не хочет оставаться, намерены уехать не в соседнюю Россию, а в Европу. Таковы результаты опроса «Примечаний».

Всего было опрошено 16 людей, из которых 9 намерены уехать из Севастополя. 6 из этих девяти хотят в будущем уехать учиться, жить или работать в Америку или Европу.

«Севастополь классный, все красиво, родственники, родители, но... У нас есть желание уехать в Испанию. Хотя можно в какой-то развитый российский город, родственников по России много. Может сами бы мы и остались, но надо стараться ради детей – я не хочу, чтобы они улицы заметали. Хочется дать им хорошее образование, а у нас с этим проблемы. Еще хотим переехать из-за низкого качества нашей медицины», – рассказала опрошенная Виктория.

По словам еще одного участника опроса Ивана, в Севастополе средняя зарплата программиста – 20 тысяч рублей, что гораздо меньше, чем в соседней России или в Европе.

«Тут перспектив — ноль. Не думаю, что вся молодежь Севастополя хочет заниматься туристическим бизнесом, и так конкуренция большая. Переезжать, конечно, не хочу. Но если не будет перемен к лучшему, то вполне возможно уеду», – отметил он.

Ранее сообщалось, что за последний год в Севастополе подорожали 22 продукта из 40, которые участвуют в еженедельном мониторинге цен Севастопольстата. По данным официальной статистики, больше всего подорожали картофель и хлеб из ржаной муки – на 40%. На треть подорожали чай, пшено и маргарин, а гречка и рис – на 20-25%.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».