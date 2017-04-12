Россия: в Кремле началась встреча Путина и Тиллерсона

Президент России Владимир Путин начал в Кремле встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, который пребывает в Москве с визитом, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам спикера, во встрече участвует и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который провел с госсекретарем США переговоры ранее в среду.

О ходе обеих встреч, Тиллерсона с Лавровым и Путина с ними обоими, подробностей еще не сообщали.

В Москве до последнего момента не подтверждали планов встречи Путина с Тиллерсоном, хотя не исключали такой возможности.

Тиллерсон перед началом встречи с Лавровым заявлял, что надеялся на «очень открытый, искренний и откровенный обмен мнениями», чтобы, по его словам, «мы могли лучше определить американо-российские отношения отныне и на будущее».

Лавров заявлял, что США не должны предлагать России ложный, по его словам, выбор: быть с США и всем Западом или против них.

Путин заявлял, что уровень доверия в отношениях между Россией и США «деградировал» с приходом к власти в США президента Дональда Трампа.

Песков заявлял, что призывы США к России перестать поддерживать власть президента Сирии Башара аль-Асада являются «близорукими» и «абсурдными».

Госсекретарь США прилетел в Москву во вторник с итальянского города Лукки, где главы внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» обсуждали, в частности, пути воздействия на Россию с тем, чтобы изменить ее отношение к президенту Сирии. Тиллерсон заявил, что поддержка Дамаска не соответствует стратегическим интересам Москвы.

Ожидалось, что Тиллерсон должен попытаться убедить российскую сторону отказаться от поддержки режима Асада. Кроме того, стороны, как полагали, должны были говорить и о ситуации в Украине.

Перед прибытием Рекса Тиллерсона в Россию с ним имел телефонный разговор президент Украины Петр Порошенко, и, как сообщили на Банковой, госсекретарь пообещал, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.

В последнее время отношения между Россией и США обострились из-за войны в Сирии.