США заявили России об изоляции из-за поддержки Асада

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила России, что уже давно пора перестать покрывать действия президента Сирии Башара аль-Асада.

«Вы изолируете себя от международного сообщества каждый раз, когда очередной самолет Асада сбрасывает на гражданских новую «бочковую бомбу», каждый раз, когда Асад пытается выморить голодом до смерти очередной город», – заявила она на заседании Совета безопасности ООН.

«Мы готовы подать все свое влияние и возможности в поддержку дипломатии» в стремлении положить конец шестилетней гражданской войне в Сирии, добавила она.

Совет безопасности ООН, как ожидается, рассмотрит новый проект резолюции по Сирии после химического авиаудара по гражданским жителям в контролируемом повстанцами городе Хан-Шейхуне в начале месяца, в результате которого погибли почти 90 человек и сотни пострадали. Этот проект подготовили западные государства после того, как Россия заблокировала первоначальную версию текста.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил российскому агентству «Интерфакс», что и нынешняя версия проекта резолюции, призывающей к независимому расследованию того химического удара, «неприемлема» для России, и ее представитель проголосует против – что будет означать применение права вето.

США и другие западные страны отвергли утверждение Дамаска и Москвы, которая поддерживает правящий режим Сирии в сирийской гражданской войне, что причиной смертей и отравлений в Хан-Шейхуне стало разрушение правительственной авиацией Сирии «завода и состава химического оружия террористов», как власти Сирии называют всех своих противников.

В среду в Москве находится государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Его также принял президент России Владимир Путин. Подробностей этих встреч еще не сообщали. Ожидалось, что Тиллерсон должен попытаться убедить российскую сторону отказаться от поддержки режима Асада.