Бариев: российские поправки о депортированных из Крымской АССР – это пиар-ход

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев считает, что поправки Совета Федерации России, которые позволят депортированным из Крымской АССР получить преференции для вида на жительство в России – это пиар-ход. Об этом Бариев заявил 12 апреля в комментарии Крым.Реалии.

«Принятие подобных поправок Советом федерации Российской Федерации ни что иное как манипуляция и пиар-ход в преддверии заседания международного суда в Гааге, что состоится 19 апреля. На нем одним из вопросов является нарушение прав и дискриминация крымскотатарского народа. Это манипуляция на крымское общество, в частности на крымскотатарский народ. Мы знаем, что тот указ о реабилитации, который был еще издан президентом России в марте 2014 года, не имел никакой «нагрузки», – пояснил Бариев.

Член Меджлиса добавил, что до и после аннексии Крыма Россия продолжает игнорировать вопросы ранее депортированных граждан.

«Россия подписала Бишкекское соглашение в 1992 году, но она его так и не ратифицировала. Первое, она и не предпринимала никаких серьезных действий в отношении вопросов возвращения и обустройства ранее депортированных граждан. Второе, в период оккупации с 2014 года до настоящего времени нам известно практический про сотни людей, которые пытались приехать в Крым, и они были депортированы. Эти действия не совпадают с теми процессами, которые необходимо проводить в отношении депортированных граждан», – добавил он.

Совет федерации Федерального собрания России одобрил поправки, которые позволят депортированным из Крымской АССР получить преференции при получении вида на жительство в России.

В январе 2017 года Всемирный Конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом.

Обращение было разослано властям около 300 стран Европы, Америки, Латинской Америки, Африки и государств-членов Организации наций и народов, не имеющих представительства при ООН.

12 ноября 2015 года Украина признала Депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, о чем также упоминается в обращении.