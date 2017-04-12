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Бариев: российские поправки о депортированных из Крымской АССР – это пиар-ход

Эскендер Бариев, член Меджлиса крымскотатарского народа

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев считает, что поправки Совета Федерации России, которые позволят депортированным из Крымской АССР получить преференции для вида на жительство в России – это пиар-ход. Об этом Бариев заявил 12 апреля в комментарии Крым.Реалии.

«Принятие подобных поправок Советом федерации Российской Федерации ни что иное как манипуляция и пиар-ход в преддверии заседания международного суда в Гааге, что состоится 19 апреля. На нем одним из вопросов является нарушение прав и дискриминация крымскотатарского народа. Это манипуляция на крымское общество, в частности на крымскотатарский народ. Мы знаем, что тот указ о реабилитации, который был еще издан президентом России в марте 2014 года, не имел никакой «нагрузки», – пояснил Бариев.

Член Меджлиса добавил, что до и после аннексии Крыма Россия продолжает игнорировать вопросы ранее депортированных граждан.

«Россия подписала Бишкекское соглашение в 1992 году, но она его так и не ратифицировала. Первое, она и не предпринимала никаких серьезных действий в отношении вопросов возвращения и обустройства ранее депортированных граждан. Второе, в период оккупации с 2014 года до настоящего времени нам известно практический про сотни людей, которые пытались приехать в Крым, и они были депортированы. Эти действия не совпадают с теми процессами, которые необходимо проводить в отношении депортированных граждан», – добавил он.

Совет федерации Федерального собрания России одобрил поправки, которые позволят депортированным из Крымской АССР получить преференции при получении вида на жительство в России.

В январе 2017 года Всемирный Конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом.

Обращение было разослано властям около 300 стран Европы, Америки, Латинской Америки, Африки и государств-членов Организации наций и народов, не имеющих представительства при ООН.

12 ноября 2015 года Украина признала Депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, о чем также упоминается в обращении.

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