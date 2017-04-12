Британия призвала Россию изменить курс по Сирии

Постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт призвал Россию изменить курс в отношении Сирии, где Москва поддерживает власть президента Башара аль-Асада, которой отказали в легитимности много западных и арабских стран.

Обращаясь к России, он заявил: «Она решила стать на сторону убийственного варвара-преступника, а не на сторону своих коллег в международном сообществе. Она выбрала стать на ложную сторону истории».

При этом Райкрофт отметил: «Но России еще не поздно изменить курс. России еще не поздно выполнить свои обязательства постоянного члена Совета безопасности. России еще не поздно наконец использовать свое влияние на режим (Асада – КР), чтобы положить этому конфликту конец».

По его словам, «режим Асада предлагает России только позор и унижение, мы же предлагаем России другое: шанс снова начать работать вместе с международным сообществом как ее стоящий доверия член».

Заявление представителя Британии вызвало резкую критику заместителя постоянного представителя России в ООН Владимира Сафронкова, который, обращаясь к британцу на русском языке на «ты», кричал на него: «Не смей оскорблять Россию больше!»

На этом же заседании постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила России, что ей уже давно пора перестать покрывать действия президента Сирии Башара аль-Асада и этой поддержкой Москва изолирует себя от международного сообщества.

Совет безопасности ООН, как ожидается, рассмотрит новый проект резолюции по Сирии после химического авиаудара по гражданским жителям в контролируемом повстанцами городе Хан-Шейхуне в начале месяца, в результате которого погибли почти 90 человек и сотни пострадали. Этот проект подготовили западные государства после того, как Россия заблокировала первоначальную версию текста.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов заявил российскому агентству «Интерфакс», что и нынешняя версия проекта резолюции, призывающей к независимому расследованию того химического удара, «неприемлема» для России, и ее представитель проголосует против – что будет означать применение права вето.

США и другие западные страны отвергли утверждение Дамаска и Москвы, которая поддерживает правящий режим Сирии в сирийской гражданской войне, что причиной смертей и отравлений в Хан-Шейхуне стало разрушение правительственной авиацией Сирии «завода и состава химического оружия террористов», как власти Сирии называют всех своих противников.

В среду в Москве находится государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Его также принял президент России Владимир Путин. Подробностей этих встреч еще не сообщали. Ожидалось, что Тиллерсон должен попытаться убедить российскую сторону отказаться от поддержки режима Асада.