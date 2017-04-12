Главный архитектор Крыма провела инспекцию в Ялте

Подконтрольная Кремлю главный архитектор Крыма Анна Царева 12 апреля приехала с рабочим визитом в Ялту. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Целью поездки стала инспекция в рамках предварительной концепции развития непрерывной набережной Ялты. В первую очередь Царева проинспектировала Приморский парк и Приморский пляж Ялты.

«Я далека от оценок деятельности коллег, особенно предшественников. Я предпочитаю делать какие-то самостоятельные проекты и обсуждать уже результаты своей работы. Мы видим сегодня концепцию по Приморскому парку и ограничению в него въезда автотранспорта. Этот результат я готова обсудить», – отметила она.

По ее оценке, концепция ограничения въезда транспорта в парк сработает только в случае коллегиального решения как управления архитектуры, так и подконтрольных Москве администрации Ялты, главы Крыма и депутатов Госсовета.

Как сообщила Царева, на въезде в Приморский парк будут установлены шлагбаумы с камерами видеонаблюдения, с запрещающими знаками. На информационных щитах будут указаны альтернативные места парковки.

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов принял решение проверить все новостройки Ялты, а также запретил местному архитектору подписывать какие-либо документы до результатов проверки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».