Глава МИД России назвал переговоры с госсекретарем США глубокими и откровенными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве после встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и после того, как их обоих принял президент России Владимир Путин, назвал эти переговоры глубокими и откровенными.

По словам Лаврова, нынешний этап отношений между двумя странами «не спокойный» и у них есть проблемы, но Путин подтвердил, что Россия нацелена на усилия для преодоления противоречий с США.

При этом, сказал он, в Москве нацелены на нормализацию отношений при условии встречных шагов Вашингтона.

На встрече с Тиллерсоном, сказал Лавров, говорилось о необходимости расследовать инцидент с недавним применением химического оружия в Сирии. При этом глава МИД России назвал «контрпродуктивными» попытки принять в Совете Безопасности ООН резолюцию, что, по его словам, посвящена «не расследованию инцидента, а обвинению Дамаска».

Стороны также договорились продолжать взаимодействие с целью подталкивать многосторонние переговоры по Сирии.

Кроме того, обе стороны подтвердили «общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с терроризмом», сказал Лавров.

Он также упомянул, что темой переговоров было положение в Украине. По словам Лаврова, Россия и США имеют единую позицию о необходимости выполнения минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части Донбасса, и в Москве «почувствовали готовность нынешней администрации США продолжить двусторонние контакты по Украине».

Они также обсуждали урегулирование проблемы Корейского полуострова.

Глава МИД России добавил, что Россия и США после нынешних переговоров в Москве стали «лучше понимать друг друга».

Госсекретарь США прилетел в Москву во вторник с итальянского города Лукки, где главы внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» обсуждали, в частности, пути воздействия на Россию с тем, чтобы изменить ее отношение к президенту Сирии. Тиллерсон заявил, что поддержка Дамаска не соответствует стратегическим интересам Москвы.

Ожидалось, что Тиллерсон должен попытаться убедить российскую сторону отказаться от поддержки режима Асада. Кроме того, стороны, как полагали, должны были говорить и о ситуации в Украине.

Перед прибытием Рекса Тиллерсона в Россию с ним имел телефонный разговор президент Украины Петр Порошенко, и, как сообщили на Банковой, госсекретарь пообещал, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.