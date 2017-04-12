Кремлю нечего предложить Белому дому – политолог

Москва не имеет весомых предложений для администрации Дональда Трампа о «большой сделке» – план российского руководства о «размене Сирии на Украину» провалился. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил украинский политолог Тарас Березовец.

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«Возможность большой сделки на сегодня ничтожно мала, и фактически Российская Федерация в последнее время сделала все возможное для того, чтобы любые уступки со стороны администрации Дональда Трампа в отношении Кремля стали невозможными», – отметил Березовец.

Эксперт уверен, что изначально президент России Владимир Путин имел большие планы на Сирию и Украину.

«Первоначально гипотеза Владимира Путина была такой: он рассматривал Сирию, как предмет торга за Украину. Он вошел в Сирию ровно в той мере, чтобы торговаться с американцами относительно условий по Украине. Мол, я зашел в Сирию, но могу выйти в любой момент, так что давайте рассмотрим «украинский кейс». Сейчас Сирия стала кейсом отдельным, он стал ловушкой и размена Сирии на Украину не может быть, это уже совершенно очевидно после тех бесчеловечных преступлений, которые совершил режим Башара Асада, а его поддерживают всего две страны в мире – Россия и Иран», – сказал Березовец.

Политолог подчеркнул, что Украина из повестки дня Запада не уходит и попытка легализовать «российский» статус Крыма у России провалилась.

«Российская Федерация и так создает для наших западных партнеров проблемы. Говорить о том, что каким-то образом тема Украины и Крыма исчезнет с повестки дня сегодня нет ни малейших оснований. Никаких оснований говорить о том, что Запад будет пересматривать статус Автономной Республики Крым в качестве субъекта Российской Федерации нет», – подчеркнул Березовец.

Российско-американские отношения продолжают ухудшаться, обострение ситуации между двумя странами пришлось на президентство Дональда Трампа. Об этом 12 апреля сообщил президент России Владимир Путин. Он заявил, что «уровень доверия между Соединенными Штатами и Россией на рабочем и военном уровнях сильно деградировал».

Буквально за день до этого, 11 апреля, в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин заявил, что Америка, в лице Дональда Трампа, нашла себе «идеального врага».

В свою очередь, Рекс Тиллерсон сообщил, что Россия должна определиться, чью позицию она готова поддерживать по сирийскому вопросу: США и союзников или «остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Ирана и группировки «Хезболла».

Очередной этап ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Россией начался из-за сирийского вопроса. 4 апреля после авиаудара сирийской правительственной армии город в провинции Идлиб подвергся химической атаке. В ответ на это 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии, откуда совершила боевой вылет авиация Асада.

Перед американскими выборами российские власти поддерживали кандидатуру Дональда Трампа. В Кремле надеялись, что после ухода Барака Обамы, администрация Дональда Трампа пойдет навстречу России. После победы Трампа на выборах Владимир Путин заявлял, что теперь отношения двух стран наладятся.

Однако в феврале президент Дональд Трамп сообщил, что ожидает от России прекращения насилия на востоке Украины и возвращения ей аннексированного Крыма. После этого изменилась и риторика Кремля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал нынешний кризис между Соединенными Штатами и Россией даже хуже, чем во времена «холодной войны».