Россия в очередной раз заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии

Россия снова проголосовала против принятия резолюции Совета безопасности ООН по химическому авиаудару по гражданским жителям в Сирии на прошлой неделе, тем самым применив свое право вето.

Кроме России, голос которой заблокировал сделку, против была только Боливия. Китай, который тоже является постоянным членом Совета безопасности с правом вето и в прошлом несколько раз присоединялся к России в его применении против резолюций по Сирии, на этот раз воздержался вместе с Казахстаном и Эфиопией. Остальные десять членов Совета безопасности, среди которых теперь и Украина, голосовали за резолюцию – таким образом, если бы не вето России, она была бы принята.

Россия уже восьмой раз ветировала резолюцию по Сирии, предусматривающую хоть малейшую возможность наказания для власти президента Сирии Башара аль-Асада, которую Москва поддерживает военной силой в течении сирийской гражданской войны.

Нынешний проект призвал к осуществлению независимого расследования воздушного удара с применением химического оружия против гражданского населения в городе Хан-Шейхуне в Сирии в начале прошлой недели, в результате которого погибли почти 90 человек и сотни пострадали, и содержал требование к властям Сирии сотрудничать в этом расследовании. Кроме того, текст предусматривал возможность санкций или даже применения военной силы против сирийских властей в случае, если расследование докажет применение химического оружия.

Еще накануне голосования министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал в Москве этот проект неприемлемым.

Нынешний новый проект резолюции западные государства подготовили после того, как Россия заблокировала первоначальную версию текста – тогда после заявлений представителя России об этом его даже не стали выносить на голосование.

США и другие западные страны считают доказанным сам факт использования химического оружия и почти несомненным то, что его применили силы власти Сирии. Они отвергли утверждения Дамаска и Москвы, которая поддерживает правящий режим Сирии в сирийской гражданской войне, что причиной смертей и отравлений в Хан-Шейхуне стало разрушение правительственной авиацией Сирии «завода и состав химического оружия террористов», как власти Сирии называет всех своих противников.

Голосование состоялось во время, когда в Москве только что завершил переговоры государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Он встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, затем их принял президент России Владимир Путин. Значительная часть переговоров была посвящена Сирии, а именно попытке США убедить Россию отказаться от поддержки режима Асада.