На открытие сезона парк львов «Тайган» посетят более тысячи школьников – Зубков

На символичном открытии сезона-2017 и выпуске львов из зимних вольеров на территорию сафари в парке львов «Тайган» побывает бесплатно более тысячи крымских школьников. Об этом 12 апреля сообщил Крым.Реалии бизнесмен и собственник сафари-парка Олег Зубков.

Он пригласил в своем блоге крымские школы привести на открытие сезона в парк школьников в группах до 35 человек.

«Уже у нас заявок на около тысячи школьников поступило, думаю, будет еще больше до субботы. Но особого вала школьников я не ожидаю. Во-первых, потому что я дал информацию на своем личном блоге, а его читают немногие. Во-вторых, сегодня, чтобы вывести школьников на экскурсию, да директору школы легче застрелиться. Поскольку нужно согласовать поездку с высшим своим начальством, найти и оплатить сертифицированный транспорт. Да и сам транспорт сегодня стоит не дешево», – рассказал Зубков.

По его словам, крымских руководителей на открытие сезона он больше не приглашает.

«А решение мое – пригласить школьников – связано с тем, что раньше, до правительства Аксенова, я приглашал на выпуск львов работников Совмина Крыма, депутатов Верховного совета Крыма, сотрудников крымских министерств и ведомств. А сейчас из-за «аксеновщины» приглашать почти некого», – отметил Зубков.

На выездном заседании подконтрольного Кремлю Совмина Крыма в Белогорском районе Сергей Аксенов выразил недовольство деятельностью хозяина парка львов «Тайган» Олега Зубкова. По его мнению, цена на билеты в парк очень высокая, а пускать в парк бесплатно крымских детей Зубков отказывается.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В период блэкаута в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Власти тогда заявили, что животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 156 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Сафари-парк «Тайган» в Белогорске – это самый большой в Европе питомник различных пород львов и других видов животных на территории 32 гектаров, основанный крымским бизнесменом Олегом Зубковым. На территории парка проживают более 70 львов. Всего в зоологических парках Зубкова проживает три с половиной тысячи разных животных и птиц.