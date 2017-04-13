Радио Крым.Реалии: Судьба «крымских диверсантов»

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о судьбе «крымских диверсантов». Андрея Захтея и Евгения Панова российское следствие обвинило в подготовке диверсий организованной группой на территории аннексированного Крыма. Еще одного «крымского диверсанта» Редвана Сулейманова в январе обвинили в соучастии в ложном сообщении о теракте. Как развивается их дело? Как проходят судебные заседания? Что пришлось пережить их родственникам?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с братом арестованного Евгения Панова Игорем Котелянцом, супругой арестованного Андрея Захтея Оксаной Захтей и адвокатом Алексеем Ладиным.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.