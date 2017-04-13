Манафорт зарегистрируется в США как иностранный агент из-за лоббирования интересов Януковича

Бывший руководитель избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт будет регистрироваться как иностранный агент. Об этом его представитель Джейсон Мэлоуни заявил 12 апреля.

Решение Манафорта зарегистрироваться было принято на фоне расследований ФБР и Конгресса относительно вероятных контактов участников кампании Трампа с Россией.

Представитель Манафорта отметил, что лоббирование партии украинского президента Виктора Януковича в период с 2012 до 2014 года осуществлялось не от имени России. Янукович сбежал в Россию в 2014 году во время массовых протестов против его правления.

Регистрируясь в министерстве юстиции только теперь, Манафорт признает, что он ранее не раскрывал свою работу, как того требует законодательство США.

Манафорт ушел из избирательной кампании Трампа в августе 2016 года после распространения сообщений о миллионах долларов, которые он получал за лоббистскую деятельность от имени Януковича и его партии.