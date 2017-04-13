Избитого российскими силовиками крымского татарина, который пришел поддержать обыскиваемого мусульманина Сейдамета Мустафаева, увезла скорая помощь. Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Шевкет Наматуллаев.

«Побитого дубинками крымского татарина увезла скорая», – написал Наматуллаев.

Ранее сообщалось, что одного крымского татарина российские силовики избили дубинками, после чего он потерял сознание. На странице сообщества «Кримські Политв'язні Кремля» уточнили, что избитым оказался фотограф Сейтумер Сейтумеров.

Официальных комментариев российских силовых ведомств по поводу обысков и задержаний пока нет.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики проводят обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон).

Утром 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса крымскотатарского народа. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.