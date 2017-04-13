Российское правительство увеличило уставной капитал работающего в Крыму РНКБ

Премер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала работающего в аннексированном Крыму Российского национального коммерческого банка (РНКБ) на 15 млрд рублей (6,9 млрд грн – КР) для реализации инвестиционных проектов на полуострове. Соответствующее распоряжение опубликовали 13 апреля на сайте российского правительства.

«Минэкономразвития России совместно с Росимуществом обеспечить в 2017 году в установленном порядке увеличение уставного капитала Российского национального коммерческого банка (публичное акционерное общество) в размере 15 миллиардов рублей путем размещения дополнительных акций и осуществить действия, связанные с приобретением указанных акций и оформлением на них права собственности Российской Федерации», – говорится в документе.

Как отмечается, имеющихся у РНКБ средств недостаточно для финансирования проектов стоимостью более 5 миллиардов рублей (2,3 млрд грн – КР), а реализация значимых для развития региона инвестиционных проектов, в частности строительства электростанций, мусороперерабатывающих заводов, нового терминала международного аэропорта Симферополь, предполагает объём кредитования каждого из них более чем на 7–10 миллиардов рублей (3-4,8 млрд грн – КР) .

«Принятое решение позволит РНКБ обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов, устойчивое функционирование кредитно-финансовой системы, удовлетворение спроса бизнеса и населения на качественные банковские и сопутствующие финансовые продукты и услуги, будет содействовать росту экономики Крыма», – сказано в сообщении.

Согласно пояснительной справке к распоряжению, РНКБ в Крыму открыты более 180 отделений банка, он обслуживает более 1,4 миллиона физических лиц и около 42 тысяч корпоративных клиентов.

РНКБ стал первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанком России были отозваны лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015 года количество организаций в Крыму снизилось до 20. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, это с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом.