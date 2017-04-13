В России миллиардер Усманов подал иск против оппозиционера Навального

Российский миллиардер Алишер Усманов судится с оппозиционером Алексеем Навальным и возглавляемым им «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК). Заявление поступило в Люблинский суд Москвы вечером 12 апреля. Суть претензий Усманова и другие детали иска не раскрываются, срок рассмотрения иска еще не назначен.

Ранее Усманов заявил, что обратится в суд из-за клеветы и публикаций, которые наносят вред его репутации.

В начале марта ФБК опубликовал видеорасследование об имуществе, которым пользуется глава российского правительства Дмитрий Медведев. В расследовании, в частности, утверждалось, что Усманов пожертвовал связанному с Медведевым фонду «Соцгоспроект» участок и дом на Рублевском шоссе стоимостью в 5 млрд рублей. Бизнесмен утверждает, что передал усадьбу в рамках равноценной сделки. В ФБК заявляют, что располагают документами, подтверждающими факт взятки, и готовы предоставить их в суде.

Ранее Алексей Навальный не исключил, что иск Усманова о защите чести и достоинства приведет к давлению на ФБК и самого политика со стороны правоохранительных органов.