Задержанных в Бахчисарае мусульман везут в суд – адвокат

На задержанных утром, 13 апреля, в Бахчисарае крымских мусульман составили админпротоколы, их везут в суд. Об этом сообщил крымский адвокат Джемиль Темишев после обыска в доме Ризы Муждабаева.

«Провели осмотр, изъяли два телефона, системный блок, две флеш-карты, одну книгу. Составили протокол об административном правонарушении, везут в суд. Все желающие могут поехать к суду, мы туда поедем», – сказал адвокат.

На странице «Кримські Политв'язні Кремля» сообщили, что желающие поддержать задержанных собираются возле Бахчисарайского суда.

Официальных комментариев российских силовых ведомств по поводу обысков и задержаний пока нет.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики проводят обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон).

Ранее 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.