Украина обеспечит равные возможности для всех участников песенного конкурса «Евровидение-2017», который состоится в мае в Киеве, заявляют в Министерстве иностранных дел Украины. Единственным условием, отмечают в ведомстве, должно быть уважение к законодательству Украины.

«Именно за нарушение законодательства Украины конкурсантке от России Юлии Самойловой был запрещен въезд на территорию нашего государства», – говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства в Твиттере.

Россия определила своим представителем на «Евровидении», которое в этом году состоится в Киеве, Юлию Самойлову, которая выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 года, таким образом нарушив постановление Кабинета министров Украины от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.

22 марта СБУ запретила Самойловой въезд в Украину на три года. Несколько стран обратились в EBU (Европейский вещательный союз) с критикой решения украинских властей, заявив, что рассматривают возможность бойкотировать конкурс.

31 марта появилась информация, что Украину могут лишить права в будущем принимать «Евровидение» из-за запрета СБУ на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. Об этом говорится в письме главы EBU Ингрид Делтенре премьер-министру Владимиру Гройсману, размещенном на сайте Oikotimes.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) раскритиковал Европейский вещательный союз за вмешательство во внутренние дела страны.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая. Финал – 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять рок-группа О.Тorvald с песней Time.