В Симферополе перекроют дороги из-за Пасхальной ярмарки

Из-за Пасхальной ярмарки в Симферополе будет ограничено движение транспортных средств и их парковка на отдельных участках дороги. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Для не участвующих в ярмарке транспортных средств с 18:00 часов 14.04.2017 до 16:00 часов 15.04.2017 будет запрещена парковка, а с 00:00 часов 14.04.2017 до 16:00 часов 15.04.2017 будет перекрыто движение транспортных средств», – говорится в сообщении.

Передвижение транспорта будет ограничено по ул. Киевской (от перекрестка ул. Киевской и ул. Никанорова до площади Московской), по ул. Куйбышева (от перекрестка ул. Куйбышева и бул. Франко до пересечения ул. Куйбышева и ул. Февральской), по ул. Дмитрия Ульянова (от перекрестка ул. Дмитрия Ульянова и ул. Севастопольская до пересечения ул. Дмитрия Ульянова и пер. Гавена).

Пасха, Воскресение Христово – древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центра библейской истории и фундамента христианского учения. Праздник не имеет фиксированной даты, в 2017 году дата Пасхи, как православной, так и католической приходится на один день –16 апреля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».