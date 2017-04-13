Российские силовики назвали «плановыми мероприятиями» задержания в Крыму

В подконтрольном Кремлю крымском управлении МВД России сообщают о «плановых мероприятиях» по задержанию участников запрещенной в России организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства после обысков и задержаний, которые прошли утром 13 апреля в Бахчисарае.

«Сотрудники МВД по Республике Крым во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами на территории Бахчисарайского района проводят плановые мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации. Изымается литература экстремисткой направленности», – сказано в сообщении.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

Адвокат Джемиль Темишев сообщил, что на задержанных крымских мусульман составили админпротоколы, их везут в суд.

Ранее 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.