Госдума России поддержала перенос выборов президента на годовщину аннексии Крыма

Россия готовится перенести дату президентских выборов 2018 года с 11 марта на 18 марта – день, когда в России отмечают годовщину аннексии Крыма. Государственная дума России 12 апреля одобрила изменение даты в первом из трех необходимых голосований по этому вопросу в нижней палате парламента. Как ожидается, решение будет принято в целом.

Российское законодательство предусматривает, что президентские выборы проводятся во второе воскресенье марта, если это не является рабочим днем, в таком случае голосования проводят на неделю раньше.

Авторы законопроекта заявляют, что 11 марта, вероятно, будет рабочим днем после празднования 8 марта Международного женского дня. Однако вместо того, чтобы проводить выборы на неделю раньше, они предлагают перенести их на 18 марта.

Наблюдатели предполагают, что перенос выборов на день, в который в 2014 году был подписан договор о «присоединении Крыма» в России, будет способствовать активному голосованию за кандидатуру Владимира Путина.

Владимир Путин, находящийся у власти в России как президент или премьер c 1999 года, еще не объявлял о планах баллотироваться на новый шестилетний срок президентства, но, как ожидается, планирует это сделать.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».