Кремлю важен Крым, а не Сирия – эксперт

В повестке дня российского руководства первым пунктом значится не Сирия, а вопрос признания Западом «российского» статуса аннексированного Крыма. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил директор международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива» Питер Залмаев.

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«Все, что нужно Кремлю сейчас – это продолжение давления на Украину. Поиски потенциальных союзников внутри Белого дома по позиции касательно Украины. Попытка найти эту «большую сделку» – может быть, даже признать Крым де-факто принадлежащим России в обмен на урегулирование ситуации на востоке Украины», – сказал Залмаев.

Российско-американские отношения продолжают ухудшаться, обострение ситуации между двумя странами пришлось на президентство Дональда Трампа. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин. Он сказал, что «уровень доверия между Соединенными Штатами и Россией на рабочем и военном уровнях сильно деградировал».

Буквально за день до этого, 11 апреля, в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин заявил, что Америка в лице Дональда Трампа нашла себе «идеального врага».

В свою очередь, Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна определиться, чью позицию она готова поддерживать по сирийскому вопросу: США и союзников или «сирийского президента Башара Асада, Ирана и группировки «Хезболла».

Очередной этап ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Россией начался из-за сирийского вопроса. 4 апреля после авиаудара сирийской правительственной армии город в провинции Идлиб подвергся химической атаке. В ответ на это 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии, откуда, как считает Вашингтон, совершила боевой вылет авиация Асада.

Перед американскими выборами российские власти поддерживали кандидатуру Дональда Трампа. В Кремле надеялись, что после ухода Барака Обамы администрация Дональда Трампа пойдет навстречу России. После победы Трампа на выборах Владимир Путин заявлял, что теперь отношения двух стран наладятся.

Однако в феврале президент Дональд Трамп заявил, что ожидает от России прекращения насилия на востоке Украины и возвращения ей аннексированного Крыма. После этого изменилась и риторика Кремля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал нынешний кризис между Соединенными Штатами и Россией даже хуже, чем во времена «холодной войны».