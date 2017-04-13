Российские власти в Крыму считают «бесперспективными» претензии энергетической компания «ДТЭК»

Российские власти аннексированного Крыма считают, что претензии украинского энергетического холдинга «ДТЭК» к соседней России из-за «национализации» активов компании на полуострове бесперспективны. Об этом 13 апреля на пресс-конференции в Симферополе заявил подконтрольный Кремлю заместитель министра промышленной политики Крыма Борис Кабаков, передает «ТАСС».

«Я думаю, что у Совета министров Республики Крым имелись достаточные основания, чтобы выпускать такое распоряжение (о «национализации – КР), поэтому у «Систем Кэпитал Менеджмент» шансы выиграть этот процесс, наверное, минимальные», – сказал Кабаков.

Он добавил, что задачей российского Минпромполитики Крыма видит то, «чтобы предприятие «Крымэнерго» получило заказы и развивалось».

Украинская энергетическая компания «ДТЭК» предъявила претензии России из-за активов в аннексированном Крыму, которые подконтрольные Кремлю местные власти полуострова «национализировали» после аннексии.

В украинской компании отметили, что сумма компенсации фактических и потенциальных убытков может составить более 500 миллионов долларов США. Для защиты своих интересов ПАО «ДТЭК Крымэнерго» привлек международную юридическую компанию Covington and Burling LLP.

ПАО «ДТЭК Крымэнерго» являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму и обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на территории Крымского полуострова. Компания принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. После аннексии Крыма российские власти «национализировали» предприятие «ДТЭК Крымэнерго».