ЕСПЧ присудил 3 миллиона евро родственникам погибших в Беслане

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить три миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. Еще 88 тысяч евро будут выплачены в качестве возмещения судебных расходов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Страсбургского суда.

Суд рассматривал сразу несколько жалоб, поданных инициативной группой «Матери Беслана». Общее количество заявителей – 447 человек. В жалобах, поданных в ЕСПЧ, говорилось, что российские власти нарушили свои обязательства по защите жизни граждан, не предотвратив теракт. Первое заседание суда состоялось в 2014 году.

ЕСПЧ постановил, что российские власти не справилась с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировала штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.

1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы №1. В результате нападения и позднего штурма здания погибли 334 человека, 186 из них – дети, более 800 были ранены.