На админгранице оштрафовали автомобилистов на 17 тысяч грн за незаконный въезд в Крым

Сотрудники Госпогранслужбы Украины накануне, 12 апреля, выявили и оштрафовали на контрольном пункте въезда-выезда «Чаплинка» автомобиль, который незаконно попал на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу украинского погранведомства.

«В контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на автомобиле «ВАЗ» прибыли два гражданина Украины, которые направлялись из полуострова в Херсон. Во время осмотра транспортного средства пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службы установили, что данные граждане на вышеуказанном автомобиле незаконно попали на территорию оккупированного Крыма через пункт пропуска «Керчь», функционирование которого временно приостановлено», – сказано в сообщение.

В ведомстве также сообщили, что мужчин привлекли к административной ответственности по статье 204-2 КуоАП за нарушение правил въезда на временно оккупированную территорию Крыма, а представители ГФС за нарушение статьи 477 Таможенного кодекса Украины наложили штраф в размере 17 тысяч гривен.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



