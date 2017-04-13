В России назвали «неприемлемым» решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает

«неприемлемым» вывод Европейского суда по правам человека о непринятии достаточных мер Россией для предотвращения теракта в Беслане. Об этом 13 апреля Песков заявил журналистам, сообщает «ТАСС».



«Нам невозможно согласиться с такой формулировкой – стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов», – заявил Песков.

По его словам, список стран, которые подвергаются атакам террористов, «растет, к сожалению, регулярно».

«Поэтому такие формулировки, конечно, для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми», – сказал он.

Пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Россия исполнять решение ЕСПЧ, сказал, что «все необходимые решения будут выполняться».



Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 3 миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. Еще 88 тысяч евро будут выплачены в качестве возмещения судебных расходов. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Страсбургского суда.

ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.

1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы №1. В результате нападения и последующего штурма здания погибли 334 человека, 186 из них – дети, более 800 были ранены.