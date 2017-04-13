В Бахчисарае сообщают о задержании еще двоих мусульман

В Бахчисарае российские силовики задержали еще двоих мусульман после утренних обысков в домах крымских татар и последующих задержаний. Об этом в Фейсбуке сообщил крымчанин Сейтумер Сейтумеров.

«Силовики начали преследовать на патрульных машанах еще двоих мусульман посреди города и провели задержание Аметхана Умерова и Азиза Азизова. В сопровождении полиции их доставили в Бахчисарайский РОВД, но в здание не пустили даже адвоката Джемиля Темешева. Стоит отметить что в их адрес звучали угрозы и оскорбления со стороны силовиков», – написал Сейтумеров.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

Адвокат Джемиль Темишев сообщил, что на задержанных крымских мусульман составили админпротоколы, их везут в суд.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.

Ранее 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек «неславянской внешности». В управлении российской полиции по Крыму назвали задержания на рынке Симферополя «плановыми рабочими мероприятиями».

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.