В России задержали экс-главу региона Марий Эл по подозрению во взяточничестве

Бывшего главу российского региона Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки.

Как заявил 13 апреля адвокат Маркелова и бизнесмена, обвиняемого в даче взятки, экс-губернатора должны привезти в Москву. По его словам, силовики проводят обыски по делу.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Марий Эл по собственному желанию. Маркелов руководил республикой в течение 16 лет. Объяснений этого решения не было.

В начале апреля по подозрению во взятках на 140 миллионов рублей был задержан, а затем арестован на два месяца экс-глава другого российского региона, Удмуртии, Александр Соловьев. В марте дело о взятке завели на экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. С июня прошлого года по обвинению в получении взятки под арестом находится экс-губернатор Кировской области Никита Белых.