Коалиция в Сирии: утверждение Дамаска об ударе по химоружию с сотнями погибших – дезинформация

Международная коалиция под руководством США, осуществляющая воздушные удары по объектам экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии, отвергла утверждение Дамаска, будто ее воздушный удар попал по складам химического оружия группировки и убил сотни людей.

Как заявил представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дорриан, коалиционные силы вообще не осуществляли ударов в названном месте и в названное время – в провинции Дейр-аз-Зор на востоке Сирии поздно вечером в среду.

«Утверждение Сирии некорректное и, вероятно, является сознательной дезинформацией», – говорится в его заявлении.

Ранее в четверг государственное телевидение Сирии передало заявление правительственной армии, в котором утверждалось, что воздушный удар коалиции по территории, захваченной группировкой «Исламское государство», поразил запасы химического оружия этой группировки, в результате чего ядовитые вещества высвободились и привели к гибели «сотен людей, среди которых много гражданских».

Сейчас никаких подтверждений этому заявлению Сирии нет.

Россия, являющаяся союзником Дамаска, тоже заявила, что не располагает информацией о возможных жертвах удара в провинции Дейр-аз-Зор. Министерство обороны России заявило, что пошлет на место заявленного инцидента беспилотные аппараты для изучения ситуации.

На прошлой неделе, 4 апреля, около 90 человек погибли, сотни пострадали на контролируемой повстанцами части территории Сирии, в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, от ядовитых химических веществ. На Западе и в арабском мире преимущественно считают, что это произошло в результате воздушного удара сирийских правительственных ВВС с применением химических боеприпасов. Дамаск и Москва, со своей стороны, заявили, что тогда авиаудар сирийских правительственных сил уничтожил «завод и склад химического оружия» повстанцев, в результате чего наступило отравление. Эту версию отвергли и повстанцы, и специалисты по химическому оружию.