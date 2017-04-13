Президент Сирии назвал фабрикацией заявления об использовании его войсками химического оружия

Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что утверждение о воздушном ударе его сил с применением химического оружия является «стопроцентной фабрикацией».

Как заявил он в интервью агентству «Франс-пресс», в Дамаске приказа осуществить такой удар не было, а его власть лишилась всех своих запасов химического оружия несколько лет назад.

Асад добавил, что позволит провести только «беспристрастное расследование» недавнего инцидента с гибелью десятков людей от химического оружия, чтобы не допустить его использования «для политизированных целей».

В среду Россия, являющаяся союзником власти Асада, применила в Совете безопасности ООН право вето, чтобы заблокировать резолюцию о назначении независимого расследования того инцидента, которая содержала требование к Дамаску сотрудничать с таким расследованием и предусматривала возможность санкций и международного вмешательства в случае, если причастность власти Сирии к тому химическому удару будет доказана.

На прошлой неделе, 4 апреля, около 90 человек погибли, сотни пострадали на контролируемой повстанцами части территории Сирии, в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, от ядовитых химических веществ. На Западе и в арабском мире преимущественно считают, что это произошло в результате воздушного удара сирийских правительственных ВВС с применением химических боеприпасов. Дамаск и Москва, со своей стороны, заявили, что тогда авиаудар сирийских правительственных сил уничтожил «завод и склад химического оружия» повстанцев, в результате чего наступило отравление. Эту версию отвергли и повстанцы, и специалисты по химическому оружию.

В 2013 власти Сирии согласилась на международную договоренность о том, чтобы отдать ее запасы химического оружия на поражение. Но подтверждений того, что были ликвидированы все такие запасы, нет. И после завершения этой операции поступали сообщения о применении такого оружия сирийскими правительственными войсками.