Коалиция в Сирии подтвердила ложный удар по союзным силам

Международная коалиция под руководством США, осуществляющая воздушные удары по объектам экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии, сообщила, что в результате ее ошибочного удара на севере Сирии погибли 18 представителей союзных ей сил.

Как говорится в пресс-релизе от имени коалиции, который обнародовал Пентагон, неназванные «партнеры» предоставили ее самолетам ложные координаты для удара, который должен был быть направлен против боевиков «Исламского государства» к югу от города Табка. Зато удар, совершенный во вторник, поразил 18 бойцов передового подразделения оппозиционных «Сирийских демократических сил» – одного из объединений противников власти Сирии, в котором ведущую роль играют сирийские курды.

Министерство обороны США выразило глубочайшее сочувствие членам «СДС» и семьям погибших.

«Сирийские демократические силы» по воздушной, а также сухопутной поддержке международной коалиции окружили удерживаемый пока экстремистами город Табка, лежащий на реке Евфрат недалеко от гидроузла и военного аэродрома. Этот город на подступах к Эр-Ракка, который боевики экстремистской группировки назвали своей «столицей».