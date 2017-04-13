Прокуратура Германии: доказательств причастности задержанного иракца ко взрывам 11 апреля нет

Прокуратура Германии заявляет, что доказательств причастности задержанного иракца ко взрывам у автобуса футбольной команды нет.

13 апреля прокуратура сообщила, что 26-летнего мужчину подозревают в причастности к экстремистской группировке «Исламское государство».

В то же время, как говорится в сообщении, следствие пока не выявило «доказательств его причастности к нападению» в Дортмунде 11 апреля.

По данным прокуратуры, задержанный иракец, вероятно, присоединился к группировке, близкой к «Исламскому государству», в Ираке в 2014 году и руководил объединением из 10 боевиков, причастных к подготовке похищений, убийств, грабежа. Прокуроры просят суд оставить его под стражей на время расследования.

По данным правоохранителей, три взрывных устройства, сработавшие 11 апреля у автобуса футбольной команды «Боруссия» из Дортмунда, были снаряжены металлическими штифтами и имели достижимость до 100 метров. Разновидность этих устройств и использованную взрывчатку еще устанавливают.

Эти устройства взорвались, когда автобус вез команду из отеля на окраине Дортмунда на стадион в этом городе для матча четвертьфинала Лиги чемпионов с командой Монако, который затем перенесли на среду. Автобус был серьезно поврежден, один из игроков получил травму руки обломками разбитого окна, заявили в Федеральной прокуратуре Германии (команда сообщала, что у защитника команды, испанца Бартра, кроме попадания инородных тел в правое запястье, также перелом лучевой кости предплечья руки, его прооперировали).

Из-за серьезности нападения расследование взяла на себя от полиции Федеральная прокуратура Германии. А в отношении перенесенного матча, как и в других футбольных матчей в Германии, ввели усиленные меры безопасности.