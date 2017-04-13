Президент США выразил надежду на лучшие отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп оптимистично оценил будущие отношения его страны с Россией, написав в Твиттере: «Все будет хорошо между США и Россией».

«Придет время, все возьмутся за ум и наступит длительный мир!», – добавил Трамп, известный своими яркими заявлениями в Твиттере.

В среду президент США заявлял, что переговоры государственного секретаря Рекса Тиллерсона в Москве состоялись «лучше, чем ожидали» в то время, когда, по его словам, в настоящее время США совсем не имеют согласия с Россией, а американо-российские отношения находятся «на самом низком уровне за все времена».

По его словам, «было бы замечательно», чтобы отношения США и НАТО с Россией улучшились. Но, добавил президент, он не будет забегать наперед о том, какие в итоге будут эти отношения.

«Было бы фантастически, если бы мы достигли согласия с Путиным, согласия с Россией. И это может произойти – а может и не произойти, может быть совсем наоборот», – заявил тогда Трамп.

Госсекретарь встречался в тот день с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, их принял президент России Владимир Путин. Накануне встречи Путин заявил в телеинтервью, что за время власти Трампа уровень доверия между двумя странами «не стал лучше, а, скорее всего, деградировал».

Заявления обеих сторон после визита госсекретаря США в России дают знать, что обе страны дальше имеют глубокие разногласия по многим важным вопросам – в частности, таким, как поддержка Москвы президенту Сирии Башару аль-Асаду, ее агрессия против Украины или вмешательство, как полагают, в президентские выборы в США.

Перед этими выборами ряд похвальных заявлений Трампа о Путине и его призывы к более тесному сотрудничеству вызвали в России надежду, что в случае его победы отношения сразу улучшатся, но пока в этих отношениях остается значительная напряженность.