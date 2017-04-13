В Киеве в Центре перспективных исследований силовики проводят обыск

В Киеве в помещении Международного центра перспективных исследований проходит обыск.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, сотрудники центра и силовики находятся в закрытом помещении, к зданию, где происходит обыск, приехала машина скорой помощи.

Как сообщил народный депутат Андрей Артеменко со ссылкой на полицию, есть постановление суда, что в рамках дела в отношении его так называемого «мирного плана» проводятся следственные действия.

Руководитель центра Василий Филипчук по телефону сообщил, что никаких обвинений ему не предъявляли. Есть непроверенные данные, что к созданию так называемого «мирного плана» причастен Филипчук.

Пока ни представители центра, ни правоохранители на телефонные звонки Радіо Свобода не отвечают.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

Артеменко исключили из фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной Раде.

После заявлений Артеменко прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене.

В Кремле в ответ на заявления Артеменко объявили, что считают оккупированный Крым частью территории России, а дискуссии о будущем полуострова назвали неприемлемыми.