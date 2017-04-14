Команда Крым.Реалии презентовала фильм «Христина. Крымское соло» о юной пианистке

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Творческая команда Крым.Реалии презентовала фильм об 11-летней пианистке из Крыма Христине Михайличенко – «Христина. Крымское соло». Съемки фильма проходили несколько месяцев, команда работала с девочкой дома и на репетициях, в школе и на концертах.
«Христина. Крымское соло» – это 25 минут о жизни талантливой девочки, которая в свои 11 лет успела познать радость невероятных достижений и всю горечь утраты. Она добрая, милая, веселая и в тот же момент ответственная, мудрая и серьезная. Команда получила огромное удовольствие от общения с Тиной и ее близкими! Надеюсь, что в фильме мы смогли передать настроение и характер нашей героини», – рассказала продюсер картины Екатерина Некречая.
В «Американском доме» в Киеве 16 марта состоялась премьера фильма «Христина. Крымское соло», после которой пианистка сыграла концерт для зрителей.
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«История Христины и ее семьи показывает, как украинцы драматично, но достойно преодолевают беды, выпавшие им из-за оккупации родной земли», – отметили организаторы премьерного показа фильма.
Семья Христины Михайличенко переехала в Киевскую область из аннексированного Россией Крыма. Свой первый большой конкурс девочка выиграла в пять лет. В январе 2015 года Христина Михайличенко выиграла престижный международный конкурс пианистов в Голландии. Она стала лауреатом многих украинских и международных премий, известная в Европе и США, дает сольные концерты с оркестром.
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