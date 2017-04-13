Любые ограничения в крымской сети можно обойти – эксперт

Все попытки фильтровать интернет-трафик в России и аннексированном Крыму можно обойти, и для этого существует множество способов. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сообщил специалист по кибербезопасности Николай Костинян.

«Рутрекер» – это отличный пример того, что, когда средний юзер или даже не средний, когда он действительно очень хочет попасть на сайт, то он очень легко выполнит все инструкции. Там, на «Рутрекере», на главной странице огромная ссылка на инструкции, как обходить блокировки», – сказал Костинян.

По мнению эксперта, в России обходить блокировку возможно до тех пор, пока работают способы обхода блокировок.

«Пока способы обхода блокировок сами не заблокированы, то получается, что работает все. Обходится все легко. Пока не начали блокировать способы обхода блокировок, как в некоторых других странах», – сказал он.

В подконтрольном Кремлю министерстве внутренней политики, информации и связи аннексированного Крыма хотят ввести фильтрацию потока информации в интернете, чтобы «жестко и своевременно реагировать на противоправный контент». Это должно оградить население от пропаганды самоубийств или наркотиков. Об этом в интервью «Крымской газете» заявил российский замглавы ведомства Максим Яковлев.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии – проект Радiо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете.