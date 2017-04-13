МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет в течение трех месяцев

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет в течение срока действия чрезвычайного положения, введенного в этом государстве с 10 апреля 2017 года на три месяца.

Как сообщает консульская служба МИД на свой странице в Фейсбуке, эти ограничения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных группировок, в частности «Исламского государства», теракты которых все чаще направляются против мирных граждан, в том числе с учетом их религиозной принадлежности.

МИД не рекомендует тем гражданам, которые уже находятся в Египте, совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил; а также проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, Каира и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине.

«В случае пребывания в курортных местах Египта настоятельно рекомендуем проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, находящихся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора», – отмечают в ведомстве.

Повышенное внимание следует проявлять во время празднования в Египте религиозных (в частности христианских) праздников и воздерживаться от посещения религиозных святынь, добавляют в МИД.

В результате терактов в двух коптских храмах в городах Танта и Александрия в Вербное воскресенье погибли по меньшей мере 44 человека и ранения получили более 100. В Египте ввели чрезвычайное положение в 3 месяца.

Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», заявив, что они были осуществлены двумя боевиками-смертниками. Исламисты также предупредили, что и в будущем планируют такие нападения.